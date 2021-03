Dernoncourt GUILLAUME

En tant que chef de projet au service DSI Magasin chez Nocibé, je suis en charge de projets de stabilisation d'exploitation du périmètre, du MCO et du développement fonctionnel et applicatif du périmètre. Je travaille en relation directe avec la coordination commerciale, le service Help desk (assistance magasin) et l'ensemble des différents SI métier qui composent la société (supply pour la gestion des stocks, décisionnel pour l'analyse des chiffres, CRM pour la gestion client,...).



Environnement de travail :

* Winstore (logiciel caisse)

* UR (logiciel back office)

* Oracle

* SQL Server

* Stambia (ETL)

* Vtom (ordonnanceur)

* scripts Dos / Linux



Mes compétences :

Développement informatique

Programmation

Logistique

Informatique

Java EE

Java

Développement logiciel

PHP

Microsoft C-SHARP

HTML

Cascading Style Sheets

AJAX

XML

UNIX

Oracle PL/SQL

Oracle

Microsoft Windows

Microsoft SharePoint

Microsoft SQL Server

Linux

Javascipt