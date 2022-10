Desdemona MIRON

Bienvenue!



Personne de terrain, je suis passionnée par le milieu de l’entreprise et prête à relever de nouveaux défis.



Rigoureuse, organisée, dotée d’un fort sens de service j'ai su optimiser les résultats économiques de mon secteur tout en répondant à l'exigence permanente de la satisfaction client.



C'est en réconciliant les objectifs et les aspirations de progrès que j'ai pu développer l'énergie et la motivation de mes collaborateurs.



Gérer un centre de profit, fixer des objectifs commerciaux ambitieux, les mener à terme en encadrant une équipe de professionnels, telles sont les missions que je souhaite mener aujourd’hui.



Si vous avez besoin d'une personne de confiance n’hésitez pas à me contacter.



A très bientôt!

Desdemona





MES COMPÉTENCES



MANAGEMENT



- Encadrer, former et développer les équipes

- Manager par exemplarité et fédérer autour des projets communs

- Garantir l'image de l'entreprise et ses valeurs

- Gestion du temps,planning, organisation du travail

- Organisation et animation des réunions



COMMERCE



- Fidéliser la clientèle: Co contruire le planning des ateliers et animations clients, mise en place de nouveaux services

- Stratégie commerciale: Respect et mise en place des activités commerciales propulsées par le groupe, respect du concept

- Veille concurrentielle services

- Coordonner des réunions internes et externes



BUSINESS ET PERFORMANCE



- Analyser les résultats en comité de direction: chiffre d'affaires, marges, frais généraux, stock, frais de personnel,

- Suivi des indicateurs de performance satisfaction clients: analyse d'enquête satisfaction clients, analyser les remarques clients (voix des clients)

- Mise en place et suivi des plans d'actions



Mes compétences :

Dynamique commerciale

Management

Analyse des résultats

Développement des services