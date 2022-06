Dhouha ARAAR (ARAAR)

Infographiste Free-Lance & conseillère en communication et Marketing

tunis, Tunisie

Nous vous conseillons et nous assurant une meilleures qualité de communication.



L'identité visuelle se retrouve dans :

- le logo

- la communication web

- la communication imprimée

- le site internet



La charte graphique permet de cerner les différents aspects d'une identité.Chartes graphiques / Logo / Cartes et entêtes



2. Communication web: WebdesignSites internet vitrinesNewsletters / Bannières animées / Animations / FlashJeux / Flash.



3. Communication imprimée: Plaquettes / Dépliants / Brochures / Affiches / Publicités / Flyers / Mailing papier.



4. Cartes de visites et entêtes de lettres



Eléments de base de votre communication, les cartes de visites et les entêtes de lettre véhiculent votre identité visuelle par le logo et une ambiance esthétique cohérente.



Divers format de cartes sont possibles :

- portrait ou paysage

- à coin arrondis

- transparentes

- avec des zones brillantes



Un logo a pour but de représenter une marque à laide dun symbole clair et simple, une affiche ou un flyer a pour but de représenter dans le temps un événement ou produit défini



Notre but, concevoir tous les éléments graphiques de façon à ce que la marque soit perçue comme le souhaite son propriétaire et quils répondent aux objectifs stratégiques.



Sélectionner avec soin ses différents composants et déterminer leur combinaison la plus harmonieuse

Contactez-nous pour que nous puissions discuter de limage graphique que vous voulez donner à votre société ou autres (campagnes, organismes, écoles, clubs, etc..)

ompétences graphiques

Graphiste

Webdesigner

Illustrateur

Créateur d'animations

Character designer

Créations visuelles

Identité visuelle

Communication web

Communication imprimée

Graphisme et illustration



Graphisme



Une affiche doit être perçue et comprise rapidement par le public, susciter de la sympathie, les affiches sont révélatrices de lesprit du temps.

Si vous souhaitez plus dinformations sur nos prestations, merci de nous contacter pour parler ensemble de votre projet et vous proposer un devis gratuit.



Un logo réussi fonctionne à plusieurs niveaux, le logo doit suggérer les objectifs stratégiques larges de lentreprise visant un public spécifique, le logo doit véhiculer un sens implicite des valeurs, souhaits et promesses que la marque veut que le consommateur perçoive.



Print

Conception de support de communication papier



Carte de visite

Création de carte de visite originale et reflétant votre identité. Vous souhaitez des modèles recto verso, dépliables, du conseil au choix du papier, de la finition en passant par la commande dépreuve, je vous propose de réaliser ce support de communication



Print - Autres supports de communicaiton

Flyers

Affiche

Kakemono

Carte de voeux

Brochure

Plaquette commerciale

Faire-part

...

Supports numériques

Création de bannières.

Elles sont utilisées soit pour illustré des sites internet ou bien pour s'intégrer sur les réseaux sociaux







Tarifs

Nos services sont en prix libre, vous décidez selon votre budget du prix payé pour le service rendu, le graphisme est notre passion depuis toujours et nous aimons en faire profiter le plus grand nombre et toujours avec une qualité irréprochable, la rétribution vient avec le contentement des clients !

Contactez-nous pour nous faire part de vos besoins !





dhouha.araar@gmail.com



Mes compétences :

Idée folle