Eoxis est une société d’ingénieurs spécialisée dans les métiers de la conformité fonctionnelle et technique tout au long du cycle de vie des applications dans les domaines « nouvelles technologies » et « mobile ».



Nous mettons à disposition de nos Clients notre savoir-faire mature, porté par des consultants experts chevronnés en mettant un accent fort sur des valeurs d’engagement, de qualité de service et de transparence.



Dans le cadre de l’expansion de notre activité, nous recherchons en permanence des profils pour des postes à pouvoir en CDI. Nous cherchons :



- Des consultants développeurs JAVA/J2EE

- Des consultants Architecte JAVA/J2EE

- Des consultants Tests de Performance



N’hésitez pas à nous contacter et rejoignez eoxis !



Mes compétences :

Audit

Engineering

JAVA

Java JEE

JEE

Performance

Security

Security Audit

SLA