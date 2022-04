Pendant plus de dix ans de travail avec les technologies JAVA, j'ai acquis un bon capital technique et fonctionnel, qui m'a permis de me spécialiser dans l’ingénierie de performance.



Mes compétences :

Hibernate

SQL

TOMCAT

JAVA

J2EE

Clustering

Fuites memoire

Monitoring

Optimisation des performances

Jakarta TOMCAT Servlet Engine

UML/OMT

Struts Web Application Framework

Spring Framework

ECLiPSe

Apache Maven

Jboss

JavaServer Faces

Java 2 Enterprise Edition

IBM WebSphere

XML

Oracle 10G

MyFaces

CVS

Apache Subversion

XSLT

WebLogic Enterprise Application Server

Rational Rose

Oracle

Offshore Oil & Gas

NetBeans

MySQL

MVC

JavaScript

JUnit

HTML

GIT

Enterprise Java Beans

Borland JBuilder

Audit

AJAX

équipe Support

jQuery

iBATIS

XHTML

Web Services

WSDL

Ubuntu

TILES

TCP/IP

SunOS

Spring Webflow

Scrum Methodology

SOAP

RichFaces

RUP

REST

Primefaces

PowerAMC

PostreSQL

Oracle 7

Modélisation Design

Microsoft Windows 9x

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Windows 2000 Server

Microsoft Windows

Microsoft SQL Server 2005

MavenII

Macromedia Dreamweaver

Linux Debian

LDAP

Kanban

Java Virtual Machine

Java Servlets

Java Server Pages

Java Enterprise Edition

JIRA

JDBC

HTTPS

HTTP

Cascading Style Sheets

CXF

Apache WEB Server

Apache Ax