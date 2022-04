« Mes expériences web (7 ans) bancaire (10 ans) et commerce (10 ans) me permettent de comprendre et résoudre les problèmes fonctionnels et techniques, doffrir des solutions, davoir une vision transversale des projets, de mieux communiquer avec les différents acteurs. Ces expériences notamment en méthode Agile mont appris à être organisé, rigoureux, créatif et technique. Des atouts majeurs pour une transformation digitale réussie !

Notre société est en pleine évolution, je madapte très facilement, jaime apprendre et je suis passionné par les nouvelles technologies.

Je suis disponible immédiatement et recherche un poste situé dans les départements 75, 78 et 92. Si vous êtes intéressé par ma candidature, contactez-moi par mail francis.verna@gmail.com » Francis Verna



Mes compétences :

Gestion de projet

WEB

Digital

eCommerce