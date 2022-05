Lafont GRÉGORY

De formation scientifique, je me suis réorienté dans la communication. Fort d'une pluri expérience dans les différents domaines de la communication, je suis un passionné avant tout.



Aujourd'hui je m'intéresse à la communication web et plus précisément à des thématiques comme l'ergonomie des interfaces, le design de l'information, les IHM, les CMS et les usages des NTIC.



Spécialisations : SEO, SEM, SMO, Analytics, Gestion de projets communication (on/off), Maitrise de la chaine graphique, rédaction spec / cahier des charges, Conception / Wireframing / Ergonomie des IHM

Planning / Budget / Relation client

Suivi création / suivi production / recette

Rédaction web, architecture de l'information, arborescence

Recrutement

Veille informationnelle, benchmarking, community management



Mes compétences :

Photoshop / Illustrator / Indesign / Dreamwea

SEO/SEM Google analytics

CSS/HTML

Ergonomie web

Gestion de projets

Publicité

Communication

Content Management System

Médias

NTIC

Open Source

Management

Réseaux sociaux

Rédaction SFD / SFG / Cahier des charges

Recette

Magento

Wireframe