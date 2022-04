Oxiane GROUPE

Fondée en février 2000, Oxiane est une société de services en informatique qui s'attache à constituer une équipe de talents, autocritique et solidaire, animée par des gens qui cherchent à comprendre et à partager ce qu'ils font.



Notre activité porte sur l'ingénierie, le conseil et la formation autour des nouvelles technologies informatiques.



Les premiers d'entre nous ont commencé à aborder l'objet et les architectures distribuées avant l'avènement du web et de Java.



Aujourd'hui, nous développons notre expérience dans la conduite de projets agiles et nous intervenons sur des technologies avancées comme le développement d'applications Web, Java ou Air sur la plateforme Androïd de Google.





Mes compétences :

Android

Spring

JBoss

AngularJS

Hibernate

Agile Scrum

Méthode agile

Struts

GWT

Liferay

Eclipse

Tomcat

Mobilité