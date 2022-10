Ahmed WAJA

Je suis ouvert à toute proposition de poste.....



--- >

Je possède une formation d'Ingénieur en informatique.

Mon profil est orienté développement (applications, Portails, sites Intranet et Internet, sites collaboratifs, gestion de contenus Web (WCM), réseau social d'entreprise, plate-forme applicative…) moyennant C#.NET/SharePoint/ASP.NET. Je dispose de rigoureuses connaissances en technologie Web (PHP, Html, JavaScript, CSS ) ,maintenance, administration et sécurité réseaux et mise en œuvre de bases de données.

Mon sens de l'observation, de la précision, et ma grande rigueur sont des atouts majeurs. Je suis très attiré par les technologies de Microsoft (Office, SharePoint,Dynamics CRM, Lync ,Exchange..) .Net, JAVA/ JEE, Android, architectures n-tiers,







Mes compétences :

Sharepoint

C#.net

ASP.NET 3.5

JAVA / J2EE

Android

C/C++

J2ME

PHP5 orienté objet

Xhtml/css

VmWare et Vsphere