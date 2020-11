Dhouha HADDAD

Femme d’affaires Franco-Tunisienne je suis active depuis de nombreuses années pour le développement économique de la Tunisie, et du rapprochement avec la France et l’Europe.

J’ai des rencontres en permanence avec les acteurs économiques et Politiques Tunisiens, et des responsables politiques des pays du Maghreb. En 2016 j'ai travaillé en tant que Conseillère Investissement et Développement au sein de l'Organisation Mondiale de l'Education Science et Développement attaché à la Lybie.

J'ai ainsi effectué des différents audits afin d'aider les sociétés en difficultés. J'ai pu intervenir dans différentes régions: Bizerte; Gafsa; Gabes ; Sfax; Médenine; Grand Tunis; Kairouane; Tataouine.....ect.

J''ai rencontré des différents Ambassades installées en Tunisie; dont l'objectif et de supporter les investisseurs étrangers; de connaitre leur perspectives sur les années à venir, leur points de vues, leurs problématique et de les aider à surmonter les difficultés qu'ils connaissent ou qu’ils rencontrent et de stopper le flux de la fuite des investisseurs en dehors de la Tunisie.

En Octobre 2017 j'ai fondé l'Organisation " The World Organization for Education; Science and Development" (WOEDS) en Tunisie. Accréditée ONU



Mes compétences :

Développement personnel

Gouvernance d'entreprise

Leadership

Management