Diana LAUNAY

Bonjour,



Mon rôle a été de valoriser les expertises par le développement de l'amélioration continue afin de développer l'activité de l'entreprise. J'ai utilisé divers outils stratégiques comme la cartographie des processus à mettre en place pour une réactivité augmentée de l'entreprise face aux modifications de son environnement, au maintien de sa performance et de la qualité de vie au travail.



Avoir travaillé sur les méthodes et les actions pour atteindre les objectifs m'a fait prendre conscience de tout l'intérêt de considérer la personne au cœur de ces actions. Mon rôle est maintenant de développer la personnalité des collaborateurs et la raison d'être des entreprises, de les éveiller pour leur permettre de décider et d'impacter.





Mes compétences :

coaching

Organisation

Communication

Animation de formations

Analyser écouter réfléchir agir

BPC

CAPA

Organisation d'évènements

Affaires réglementaires

Organisation du travail

Monitoring

Compliance

Amélioration continue

Analyser les besoins et définir les objectifs