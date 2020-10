Diane LABAN

Professionnelle de l'emploi j'interviens pour permettre aux entreprises d'atteindre leurs objectifs de recrutement (postes d'ingénieurs, chefs de projet, techniciens et toutes les fonctions commerciales et support). Cette expertise se double d'une expérience en insertion professionnelle : permettre à chacune et chacun de trouver sa place dans le monde du travail, quel que soit ses difficultés ou son parcours. J'ai travaillé avec des cadres dirigeants comme avec les plus éloignés du marché du travail.



Mes compétences :

Gestion de projet

Relations clients

Recrutement

Insertion socioprofessionnelle

Entretiens professionnels

Analyse de poste

Animation de formations

Gestion de la formation