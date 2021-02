Diane MOTTE - MEHTA

Issue dun parcours marketing et communication, jai été confrontée à mes premières problématiques webmarketing en 2008 et depuis je nai cessé de me spécialiser sur les questions dacquisition de trafic et visibilité Internet.



Jai dabord travaillé chez lannonceur puis le goût du challenge ma poussé vers le monde de lagence. Jai dabord rejoint lagence Woptimo, fondée par Sébastien Monnier, ex-googler, expérience qui ma permis de consolider mon expertise sur les leviers SEO et SEA.



J'ai travaillé comme consultante SEO senior chez Aposition Iprospect, l'agence de marketing digital et de performance du Groupe Dentsu Aegis NetWork, expérience au cours de laquelle j'ai eu le plaisir d'accompagner de très beaux annonceurs tel que Club Med, Sarenza, Louis Vuitton ou encore Disneyland Paris dans leurs problématiques de marketing digitale.



Aujourd'hui, j'ai crée l'agence webmarketing digital monkeyz.

https://digital-monkeyz.fr/



Je suis certifiée Google Awords depuis Mars 2013

Je suis membre du SEO CAMP et moccupe principalement de la communication et relation presse de lassociation





Mon expertise sarticule autour de compétences telles que :



- Référencement naturel

- SEA : search, display, remarketing

- Pénalités Google ( panda, penguin)

- NetLinking et linkbaiting

- Webanalytics ( Google Analytics, Xiti, Omniture)





Entreprises digitales ou passionnés SEO, adhérez à l'association SEO CAMP: http://www.seo-camp.org/

Twitter: @dianemotte







Nos principaux domaines d'intervention

Agence SEO > https://digital-monkeyz.fr/agence-seo/

Agence SEA > https://digital-monkeyz.fr/agence-sea-adwords/

Agence Web analytics > https://digital-monkeyz.fr/agence-data-webanalytics/