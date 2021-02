Diane SÉNÉCAT

De formation commerciale avec une spécialisation en communication/marketing, mon intérêt pour les questions environnementales m’a donné envie de me diriger vers le domaine de la biodiversité et de travailler chez Noé, où je m’occupe des programmes de sciences participatives à destination du grand public.

De double nationalité franco-italienne, je suis optimiste, curieuse, créative, et j'aime travailler en équipe !

Je cherche dès janvier 2019 une mission polyvalente : communication, animation, gestion de projet (coordination, organisation et pilotage) dans le secteur de l'environnement ou l'ESS



Mes compétences :

Communication

Animation commerciale

Gestion de projet

Réseaux sociaux

Webmarketing

E-commerce

Marketing

Rédaction