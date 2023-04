Didier AYLLON

Ingénieur IT doublé d’un chasseur et d’un développeur (double diplôme École d’ingénieur et Executive Master), j’accompagne depuis plus de 15 ans le développement des affaires d’entreprise de services numériques dont AXA TECHNOLOGY Services.



Actuellement je pilote la division commerciale dédiée aux technologies Cloud de RESEAU ADMINISTRATION et SERVICES et développe l’offre dans le marketing digital et les technologies associées IAAS, SAAS, PAAS.



Auparavant j’ai restructuré les portefeuilles B2B/B2C de NUXIT et ai accompagné pendant 10 ans AXA TECHNOLOGY SERVICES sur des projets de virtualisation, de sécurisation informatique et d’intégration de solutions Groupe : datacenter, plateformes et solutions Cloud.



Enfin, je me suis frotté avec succès à l’entrepreneuriat en créant une SARL dans la rénovation de pavillons et appartements.



Mes qualités : leader à la fois chasseur, éleveur et développeur

négociateur à la fois proactif, tenace et pragmatique



Mes compétences :

VMWare

Open source

Développement web

Gestion de projets

Cloud computing

Virtualisation

PHP

Management d'équipes

Entrepreneuriat