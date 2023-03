Didier BENOIST

Je suis, aujourd'hui, en recherche active d'un emploi me permettant de m'exprimer dans l'encadrement.



Après 27 ans d'expérience professionnelle, je souhaite donner un nouveau souffle à ma carrière professionnelle.

Utilisant les formations en Automatisme avec curiosité et sérieux, j'ai évolué d'un poste d'Electricien à un poste de Technicien d'Etudes

J'ai validé, en Mars 2012, l'obtention du diplôme Brevet de Technicien Supérieur "Contrôle Industriel et Régulation Automatique".

Je suis diplômé d’une Licence Professionnelle Administration et Sécurité des Réseaux Informatiques acquise en juin 2013.



Je travaille depuis décembre 2013 à SNCF au Pôle Régional d'Ingénierie. Je suis chargé des essais en signalisation sur les installations de sécurité.



Mes compétences :

Automaticien

Informatique

Pneumatique et électrique

Hydraulique

Électromécanique

Électronique de puissance

Électrotechnique

Électricité MT / BT

Automates programmables

Photoshop

Open office

Pack office

GMAO/Maintenance

Gestion parc informatique

Réseaux informatique

Matériel informatique

Gestion de projet

Gestion de planning