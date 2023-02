Didier BIGAUD

Berrichon d'origine,j'habite TOURS depuis 1997, ville dans laquelle je me sens très bien, compte tenu de la qualité de vie qui nous entoure.Autant dire qu'après avoir passé 7 ans de ma vie professionnelle à ORLEANS, et subi les aléas des transports en commun au quotidien, je serais ravi de pouvoir enfin mener une vie "normale" pour les années d'activité qu'il me reste à accomplir, ce qui me permettrait de m'intégrer dans un tissu local méconnu, faire du sport et utiliser intelligemment les 3 heures de transport ainsi économisées.

Le Bâtiment est mon domaine de compétences, à 60 ans , je souhaite y rester, l'Ingénierie d'Etudes de Prix sur l'enveloppe du bâti est ma spécialité ( étanchéité, bardage, végétalisation, photovoltaïque,etc.)et j'ai,suite à une formation ITGA (Institut Technique du Gaz et de l'Air) acquis les compétences de Conseiller en Rénovation Energétique, permettant d'établir une Offre Globale dans un projet de Rénovation d'Habitat Individuel.

Je suis en cours de validation d'une Certication ERE ( Expert en Rénovation Energétique),le cumul des compétences mentionnées ci-dessus serait un atout favorable pour participer au développement d'une PME qui souhaite mettre en avant les problèmes d'Economie d'Energie , en phase avec le Grenelle 2 de l'Environnement , et l'application des Réglementations Thermiques, Acoustiques et Environnementales



Mes compétences :

Adaptabilité

Chiffrage

Conception

Créativité