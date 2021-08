Pour plus de détail consultez mon blog sur http://patrick.sanouiller.net



Au cours de ma vie professionnelle j’ai vu de nombreux aspects de l’informatique en partant du développement jusqu’à la gestion d’un service informatique.



J’ai travaillé dans des environnements très divers du secteur militaire et nucléaire à la PME de service à l’agriculture. J’ai encadré des équipes de maintenance de parc informatique ou de développement. J’ai géré des projets tels que la refonte complète de l’informatique d’une PME ou le développement d’un site web marchand en BtoB. J’ai assuré la vie de systèmes informatiques de parcs de 100 à 600 machines et bien sur les infrastructures correspondantes (Serveurs, Réseau, VPN, accès internet, téléphonie). Je gérais également les budgets investissement et fonctionnement ainsi que le choix des fournisseurs et la relation avec ceux-ci.



Maintenant je recherche un emploi me permettant de valoriser toute cette expérience en la mettant au service d’une entreprise dynamique.



Mes compétences :

Suivi de parc

Helpdesk

Environnement Windows

Management d'équipe

Responsable informatique

C# .NET

Site internet

Elaboration et suivi de budget informatique

Conduite de projet

Microsoft SQL Server

MySQL

PHP

Gestion de projet

Création de site web

Yammer

Microsoft Skype for Business

Microsoft Office 2016

Microsoft PowerApps

Microsoft Planner

Microsoft OneDrive for Business

Microsoft .NET

Microsoft Teams