Cyril GAZET

Actuellement en poste d'adjoint au Directeur R&D Europe de la division AMPHENIOL ANTENNAS SOLUTIONS, du groupe AMPHENOL, avec une expertise mécanique, je suis à l'écoute du marché et surtout à la recherche de nombreux con tacts professionnels.





DOMAINES DE COMPETENCES :

- Chef de Projet Produits-Process

- Méthodes-Industrialisation / Production

- Organisation Industrielle

- Informatique Fonctionnelle (Cycle en V)



Gestion de Projet :

· Management d’équipes

· Mécanique automobile et aéronautique

· Informatique en électronique dans le spatial

· Informatique et logistique dans les télécoms

· Gestion de projets informatiques



Management de production :

· Gestion de Production (5S, SMED, KAIZEN, LEAN MANUFACTURING …)

· Organisation et suivi de la production

· Management des équipes production

· Suivi indicateurs de production et de performance

· Pilotage de l’amélioration continue et productivité



Industrialisation et Méthodes :

· Définition et optimisation des process de fabrication

· Management d’équipes métiers

· Pilotage de l’industrialisation de nouveaux produits

· Pilotage des fournisseurs et sous-traitants

· Gestion des budgets d’investissements



Langues :

· Anglais : Professionnel

· Allemand : Bonnes notions



Mes compétences :

Lean IT

Conseil

Amélioration continue

Aéronautique

Industrialisation

Automobile

Mécanique

Gestion de projet

Management

SolidWorks

Qualité

AutoCAD