Didier BRISSAUD

Technicien de formation, ma montée en compétence et mon expérience m'a démontré que, peu importe le domaine d activité dans lequel on exerce. Ce qui est le plus important, c'est d'aimer ce que l'on fait.



Sérieux, ponctuel, ayant du charisme , passionné de technique en général.

je m'investit dans tout ce que j'entreprends.



Mes compétences :

Suivi commercial et administratif, financier

Management équipes

Suivi de chantiers

Electrotechnique

Informatique

Ressources humaines

Gestion financière

Sécurité au travail

Eclairage Public

Marches Publics

bornes marchés (électriques , eau potable)