Didier CHAUMOND

Gestion de projets, développement, architecture avec une forte expérience du delivery et des opérations.



Qualité de service, maintenance, disponibilité, performance, amélioration continue (devops, KPIs)



Manager opérationnel d’équipes techniques développement et opérations en environnement international et multiculturel. Mode projet, méthodes agiles (scrum), gestion de crise, pragmatisme, bon sens



Gestion de la relation client: avant-vente, projet, exploitation/support. Relations partenaires, fournisseurs

Expertise technique Unix, scripts, Java, SOA, SQL, Web, open source, veille technologies innovantes



Anglais courant (management, relation client, collaborateurs, conduite de réunions …)