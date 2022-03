Didier CORNIERE

Une carrière toujours centrée sur le Produit et les Services Associés dans une démarche de résultat pour le Client et l'Entreprise.



Lors de mon parcours, j'ai rencontré plusieurs fabricants de produits industriels à destination du bâtiment.

Leur point commun concerne leur volonté vitale de subsistance et de développement dans un contexte réglementaire et économique mouvant et complexe dans lequel je me suis épanoui.



Après une formation initiale en mécanique et productique, prolongée par un master en management, j'ai alterné les postes techniques et commerciaux, en France et au Danemark. Je peux donc aujourd'hui justifier de plusieurs compétences à mettre au service d'une entreprise.



Soucieux de la qualité des prestations à toutes les étapes : conception, fabrication, mise en œuvre, utilisation, rebut, je suis en permanence à lécoute des clients, afin de leur apporter la meilleure réponse possible.



Homme de challenge, je souhaite désormais rebondir dans une entreprise ambitieuse et m'investir dans un poste à responsabilités pour lequel mes compétences serviront lintérêt des clients, au profit d'une croissance pérenne.



Mes compétences :

Connaissances techniques

Gestion d'équipes et de services

Relation clients