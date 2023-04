Didier COZIN

Passionné par la création d'activité, j'ai créé en 2006 avec quelques associés un organisme de formation continue dédié à la formation tout au long de la vie : l'Agence pour la formation tout au long de la vie (AFTLV).



Depuis 10 ans, cet organisme se consacre au développement de la formation tout au long de la vie. Il a adopté un modèle économique simple (un prix, une modalité d'organisation, un interlocuteur) parce que la formation professionnelle doit être simple, équitable et....redevenir continue.



Généralistes de la formation professionnelle, nous organisons l'orientation et les apprentissages des salariés tout au long de la vie.



Nos catalogues proposent des apprentissages basiques et des remises à niveau (français, maths, anglais, informatique) et des accompagnements : Développement personnel, culture générale et management de proximité.



Depuis plusieurs années, nous accompagnons une vingtaine de grandes entreprises françaises dans le développement des savoirs de base.



Depuis 2008, nous avons publié plus de 10 ouvrages chez notre éditeur Arnaud Franel à Paris.



Du fait de la crise les entreprises oubliant le développement des compétences et la formation tout au long de la vie pourraient être confrontées à des tensions organisationnelles, sociales et financières. Le plan de formation de nombre d'entre elles pourraient bien faire les frais de leur attentisme.



Le DIF jadis tout comme le CPF sont au service de l'employabilité des salariés et de la compétitivité des organisations. La crise actuelle les remet en avant et notre entrée dans la société de la connaissance et de l'information est inéluctable malgré les résistances.



Toutes les personnes actives doivent trouver les moyens de surfer sur cette troisième vague informationnelle (comme la désigne Alvin Toffler) et la formation va devenir stratégique dans les organisations.



Mes compétences :

Formateur

Ingénierie

Droit Individuel à la Formation