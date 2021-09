Didier DALSACE

Consultant Business et SAP depuis 15 ans



Orienté solutions et recherche la satisfaction client à long terme



Au cours de mes différentes expériences j'ai developé les compétences suivantes



- Compétences fonctionnelles : Transport management, Environnement Hygiène et Sécurité, Achats



- Comptétences Projets: Conception et gestion des ateliers de conception, Gestion de projets, Change Manager, redacteur des specifications fonctionnelles et techniques



J'ai egalement eu la chance de travailler dans différents secteurs d'activités tels que: l'industrie, la chimie, la pharmacie et le secteur public