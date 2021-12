Didier DE RYCKE

CHEF DES VENTES PIECES DE RECHANGE ET ACESSOIRES



+33 ans dans le secteur de

l'automobiles (pièces de rechange),

parfaitement maîtrisée.

Entraîneur et leader. Passionné et

pragmatique. Je m'adapte aisément à

toute situation. Un goût prononcé

pour la performance et le relationnel

clients par un management

participatif et collaboratif. Je ne peux

pas concevoir de victoires sans

rassembler et faire adhérer.

Ma devise : " Seul, je suis bon ; avec

mon équipe je suis imbattable !"



. Management, Relationnel : Piloter et assurer l'encadrement des équipes et

veiller à l'amélioration de l'organisation afin de dégager des gains de

rentabilités.

. Fidélisation, Qualité de service : Responsable des aspects commerciaux,

relationnels, organisationnels et financiers.

. Commercialisation, Développement : Piloter la stratégie de développement,

conquête de nouveaux clients dans le marché de la distribution de pièces

détachées multimarques.