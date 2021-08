Didier DENOUAL

Formé sur des produits Microsoft, Unix et Linux et leurs services associés ( dhcp, dns, messageries, serveurs web, langages de scripts )

J' ai développé des compétences en auto formation sur d' autres sujets :



- Les logiciels libres, la supervision, la voix sur Ip.

- La gestion de projets à court ou moyen terme ( déploiements, migrations, déménagements techniques ).

- Les définitions de budgets ainsi que le relationnel fournisseurs et prestataires.

- Les langues



Mes compétences :

Téléphonie sur IP

Administration système

Administration réseaux

Langue des signes