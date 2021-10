Didier DIDIER BOULLARD (BOULLARD)

La recherche permanente de l'excellence est une priorité dans le secteur d'activité très concurrentiel de l'emballage en carton ondulé. Mon expérience du secteur papetier (papeterie, imprimerie, transformateur, enveloppe), en m'ayant apporté toutes les connaissances techniques liées au papier, à la transfomation, à tous les types d'impression, me permet d'y participer.

Les marges reduites dans le secteur de l'emballage imposent une remise en question continue. Recherche de gain de productivité, management par la qualité, sécurité optimale, optimisation des flux... sont des challenges quotidiens. La gestion des ressources humaines et le travail d'équipe sont pour cela indispensables.

Le dépassement des objectifs, les domaines gérés (budget, technique, RH...) sont des satisfactions importantes. La sécurité est une priorité, et les résultats atteints sont trés encourageants.



Mes compétences :

Carton ondulé

Emballage

Imprimerie

Papier recyclé

Production

Qualité

Sécurité