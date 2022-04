Je m'appelle Didier gatti je suis chez sucre et denrees depuis 1988. Ma fonction est depuis toujors dans le service Comptabillite Sinon je fais pa mal de sports entre autres football et ski. Autres choses j'aime les randonnées en montagne ou je peux faire de l'escalade de temps en temps. Je suis quelqu'un qui va facilement vers les autres et que l'on apprécie après quelques discussions.



Mes compétences :

AUTOGESTION