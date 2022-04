Didier KHATI

Ma conviction, c’est qu’un encadrant peut …

- Réussir en aidant ses collaborateurs à réussir : ce n’est pas l’un au détriment de l’autre.

- Etre centré sur les objectifs, exigeant et ferme, tout en demeurant empathique, tolérant, compréhensif.

- Exiger beaucoup de la part de ses collaborateurs, en exigeant beaucoup de lui-même.



C’est la certitude essentielle que les comportements du manager ont des conséquences directes sur les résultats de l’équipe, du service, de l’Entreprise …



L’approche ID Management, c’est …

- Une approche opérationnelle des situations et des thèmes abordés : pratique, pragmatique, concrète.

- La transmission de savoir-faire fondée sur l’expérience vécue.

- Une approche qui ne néglige pas les fondamentaux théoriques indissociables d’une pratique réussie.

- Un apport de techniques et d’outils simples à mettre en œuvre.

- Des formations au cours desquelles l’exercice pratique, la simulation de situation, l’échange et l’interaction sont omniprésents.



J'interviens principalement auprès d'entreprises de la région Occitanie : SOTEL, Air Cost Control, Transgourmet, Röhlig Logistics, U-Golf, HYDRO BUILDING SYSTEMS, LIFTPLAQ, Fédération Française du Bâtiment,...



Mes compétences :

Développement personnel

Animation de réunions

Gestion de la qualité

Gestion des compétences

Management, Développement des talents

Audit, Certification

Ingénierie de formation, Animation de formations

Management d'équipe, Communication

Certification ISO 9001

Recrutement cadres

Conseil en recrutement

ISO 900X Standard

