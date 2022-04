Didier GAUTIER

Expertise en vente aux particuliers et spécialisé dans la formation et gestion d'équipe commerciale. J'aime les challenges et la compétition. Je travaille sur l'approche positive du vendeur en détaillant son motif et

sa motivation.

Créateur de richesse pour l'entreprise et le client.



Mes compétences :

Formation

Produits d'épargne

Gestion de patrimoine

Suivi clientèle

Technique de vente PNL

Produits financiers