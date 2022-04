Didier GEFFROY

+20 ans d'expérience Achats et Logistique



ACHATS & LOGISTIQUE APPROVISIONNEMENTS :

* sourcing, négociation, contractualisation, analyse de portefeuilles, appels d'offres, création cahiers des charges, analyse de la valeur, gestion de projets transverses, gestion des stocks, audits fournisseurs, rationalisation fichier fournisseurs, suivi jusqu'à validation comptable, opérations de synthèse, ...



* organisation et ré-organisation des opérations de magasinage, optimisation de zones de stockage, mise en place de tableaux de performances, organisation d'inventaires, validation métrologique, ...



GESTION DE PROJETS :

* maîtrise de l'environnement SAP module Achats et Logistique, formation aux acheteurs et managers des modules SAP/achats SAP/logistique, supports et assistance, mise en place des consignes et procédures Achats du système Qualité, création des modes opératoires Achats ...

* gestion des fichiers articles (60 000 réf.) et fournisseurs (500 réf.)

* responsable développement Grand Compte, précaunisation-suivi technique et commercial, gestion de la plateforme logistique en Juste à Temps, responsable Qualité de cette plateforme, ...



PRINCIPALES REFERENCES :

Airbus Helicopters/Eurocopter, Fabory France, Dip-Batley, Hôpital-Nord Marseille, France Peintures, Reebok



Mes compétences :

Achats

acheteur

Approvisionnements

Chef de projet

Logistique

SAP

Supply chain