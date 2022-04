Madame, Monsieur,



Fort d'une expérience professionnelle en tant que technicien de maintenance industrielle pendant de nombreuses années, cette fonction m'a permis d'acquérir rigueur, organisation et autonomie. Je suis spécialisé dans divers domaines de la mécanique ainsi qu’en électricité,avec une dominante dans le domaine mécanique. J'ai acquis de nombreuses compétences professionnelles validées par des certificats.



Désireux d'intégrer une équipe dynamique et motivée, je suis disponible et mobile. Je suis prêt a vous fournir plus de détails sur mes motivations lors d’un entretien afin de développer mes compétences, et de discuter plus longuement de vos nos ambitions respectives .



Je reste à votre disposition pour vous exposer mon parcours, mes motivations, lors d'un prochain entretien à votre convenance.



Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.



Didier GELEE





Mes compétences :

Maintenance industrielle

Maintenance

