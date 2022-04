Fondateur et CEO de BROADCAST-BOX



Notre métier

Concevoir et développer des systèmes innovants pour répondre à l'ensemble des besoins graphiques des télévisions.





Nos clients

Nous nous adressons aux chaînes de télévision en proposant des solutions d'habillage graphique innovantes.Les besoins, concernent la modernisation de l'ensemble des solutions d'habillages. En effet, le passage progressif vers les formats HD ainsi que les demandes en interactivité rendent les solutions existantes obsolètes.



L'innovation

L'ensemble d'innovation apporté par notre architecture se traduira chez nos clients par une meilleure gestion des contenus, une productivité améliorée et une plus grande qualité graphique. Nous amenons une amélioration globale de l'ensemble de la chaine de production en apportant des capacités d'échanges et de communications, d'automatisations, associées à une extrême flexibilité d'utilisation.



Historique du projet

Porté depuis mi 2006 par Didier GENCOURT, le projet BROADCAST-BOX entre, début 2008, en phase active de développement hébergé à Nicéphore-Cité. BROADCAST-BOX bénéficie du soutient et de l'accompagnement de NICEPHORE CITE , de l'ENSAM Institut Image, du PREMICE et du Conseil régional de Bourgogne.



Mes compétences :

Video

Temps réel

3D

Management, Direction technique, business developm