Didier GERARD

Un parcours de cadre commercial et d'agent commercial dans de nombreux domaines m’a permis d’approcher tous les publics, et m’a enseigné la réactivité, l’écoute et l’apport de solutions.

Parallèlement j’ai découvert le désert, Le Sahara algérien au début puis toute l’Afrique saharienne et ce fut une révélation, cela a changé ma vision des choses et ma vie. C’était il y a vingt ans…

Dès lors j’ai vécu pour le voyage, le trek, l’organisation de raids et de circuits, les plaisirs simples de la vie sous le ciel et les étoiles vers un retour à l’essentiel.

J’ai suivi une formation d’accompagnateur en montagne, été co-fondateur d’une structure proposant du tourisme d’aventure, accompagné des groupes en France et à l’étranger. J’ai exploré les activités de pleine nature en autonomie.

Mon expérience commerciale et mon amour de l’aventure se sont retrouvés un jour au sud du Maroc où j’ai posé une partie de mes valises en y appréciant les gens et le temps qui s’y écoule lentement. Je suis tombé amoureux de ce pays et je me suis investi avec un villageois dans une auberge berbère. C’était il y a dix ans…



Aujourd'hui Destination Rapprochée existe et collabore avec des agences de voyages ou TO, travaille avec des particuliers et des professionnels.





Mes compétences :

Conseil organisation voyage

Conception

Accompagnement collectif

Développement commercial

Tourisme responsable