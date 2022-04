Didier GERMON

15 années d'expérience au sein du leader mondial de l'Agro-Alimentaire (Nestle). Responsable d'Enseigne, Chef Régional des Ventes, Responsable Trade-marketing, Responsable de zone Export Europe de l'Est pour Nestle France (developpement des activités, cafés solubles, chocolat, culinaires et nutritions infantiles).



Depuis 8 ans, Responsable de l'activité commerciale GMS du groupe Eurial Poitouraine (marques Soignon 60 M€ et Grand Fermage 35 M€, + MDD et 1er prix).



Connaissance approfondie de la distribution française et de son fonctionnement.



Mes compétences :

Commerciale

Direction commerciale

Europe

Europe de l'Est

Export

Gastronomie

GMS

Management

Marketing

Marketing management

Négociation

Oenologie