Didier GERVY

Spécialiste de l'aménagement de CHR et de résidences de services, de la conception à l'installation. D'une manière générale, de tout projet concernant l'ameublement, la cuisine, la salle de bain et la déco.



Importation de meubles d'asie, d'europe de l'est, mais également partenariat avec de nombreuses entreprises françaises.

J'adapte la provenance des meubles en fonction du profil du client.



Mes compétences :

Cuisine

Décoration

Hotel

Importation