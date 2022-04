Didier GILAVERT

Gestion des Ressources Humaines et des Relations Sociales au sein des filiales françaises d'un groupe industriel international.

Coordination d’équipes RH européennes (rôle de Business Partner).

Encadrement d’équipes RH réparties sur plusieurs sites.

Support RH d’équipes de toutes disciplines Manufacturing, Commerciale, Supply Chain, Finance, IT…

Pilotage de projets de transition et d’amélioration des organisations.

Déploiement de nouvelles politiques RH. Coordination de lacommunication interne.

Expérience opérationnelle des basiques RH : Administration RH - Gestion CE, DP, CHSCT, Syndicats - Négociation d’accords collectifs et NAO – Définition et mise en place nouvelles politiques RH (Rémunération, Gestion de la performance, Développement, GPEC) - Mise en œuvre de PSE.



Gestion technique de sites industriels de type Seveso II (successivement Manager Production, Maintenance, Travaux neufs), connaissance des relations institutionnelles associées (DREAL, DIRECCTE) et des certifications de référence (ISO, OSHA).





Mes compétences :

Consultant RH

Ressources humaines

Développement des compétences

Relations sociales