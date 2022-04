Didier GIMENO

Fondée en 1993, STUDELEC, Bureau d'Etudes Industriel et Intégrateur de systèmes complexes participe depuis plus de vingt ans aux grands projets d'innovation technologique, sur les marchés : Aéronautique, Spatial, Défense, Transport, Médical, Industrie.

Spécialisé dans la conception, l’industrialisation et la fabrication d’équipements, Électronique, Mécanique et Documentation technique, notre positionnement multi métiers nous permet d'être un acteur majeur de l'ingénierie industrielle. Grâce à la polyvalence de nos équipes et à la diversité des produits que nous développons, nous proposons à nos clients de les accompagner en mettant notre expérience à leur service en apportant ainsi une réelle valeur ajoutée à leurs projets.