Didier GIOVANETTI

J'interviens dans les domaines de l'architecture applicative / logicielle, les préconisations technologiques, le coaching sur les méthodologies de développement, l'intégration continue, la gestion des performances, le support à la réalisation et le diagnostic d'incidents.

J’adhère aux valeurs agiles et suis motivé par la conduite du changement et l’innovation. J’ai participé à des projets d’envergure en étant impliqué sur le cycle de vie complet dans des domaines de type workflow, backend métier en démarche SOA, GED, documentaire.

Mes domaines techniques de prédilections sont Java, Java EE, Spring, Spring Batch, Maven, Jenkins, TDD, Clean code.



Mes compétences :

Spring batch

Java EE

Spring

TDD

Maven

JavaScript

Java

Jenkins

SQL

BDD

Git

Selenium

Docker