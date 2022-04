Didier GLEIZES

Mon savoir-faire : Gestion de lapprovisionnement, de la planification production/ventes(Process S&OP) et de lAdministration des Ventes (ADV)



Mon expertise et mes compétences en approvisionnement et en administration des ventes se sont exprimées depuis plus de 16 ans dans 2 grands groupes : Toyota et Volvo





Mes 10 success stories en Approvisionnement et ADV sont ancrées dans les savoir-faire suivants :



-Gestion du Process S&OP dans des contextes complexes (crise économique, crise sanitaire et crise de confiance)



-Pilotage et accompagnement de la transformation du process S&OP (Module APO sous SAP)



-Définition et gestion de la Politique Commerciale (marge arrière) du constructeur Automobile



-Organisation, animation et présentation de réunions stratégiques (Comité Commercial, Sales and Order Meeting, Commission Réseau etc)



-Mise en place et gestion de « challenges vendeurs »



-Définition et Gestion de Budget (Jusquà 80 millions deuros/an)



-Définition et mise en place des KPI nécessaires au bon suivi de lactivité



-Accompagnement Métier de la mise en place de nouveaux outils (SalesForce, SAP APO, Qlickview, Power BI, Customer One)



-Transformation des services en organisations « consumer centric » (Clients internes et externes)



-Management déquipes (jusquà 8 personnes), structuration des organisations





Mes qualités : Rigueur, vision stratégique et pragmatisme opérationnel, créativité et recherche de solutions innovantes, travail collaboratif, orienté résultat, enthousiasme et énergie, adaptabilité et agilité, engagé et loyal





Contact : d.gleizes@yahoo.fr . Téléphone : 0776192928