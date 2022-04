Didier GOETZ

Fondateur de ORÉKA Management, j'ai grandi au Maroc où j'ai tout d'abord rejoint le secteur du BTP en tant que géomètre topographe, puis métreur vérificateur et enfin économiste de la construction.



Après avoir exercé pour le compte d’un bureau d’ingénierie spécialisé dans le domaine des Travaux Publics, Autoroutes, Ports, Raffineries, Agro-industrie ; j'ai par la suite occupé des fonctions dirigeantes au sein de sociétés immobilières, dans le montage et le suivi d’opérations au Maroc et à l’étranger.



Mes expériences professionnelles antérieures à la création de ORÉKA Management m'ont amené à intervenir dans le domaine de la construction immobilière, en tant que directeur de projet animateur du Comité de pilotage de la Maîtrise d'Ouvrage.



Mes compétences :

Tableaux de bord

Assistance à Maîtrise d'Ouvrage

Management de projet

Construction

Management de la qualité

Bâtiment

Promotion immobilière

Maroc