- Je faisaisais des formations en VBA pour Excel et en bureautique Excel, Word, PowerPoint et Outlook en Freelance pour des centres nationaux.



- Je développais des applications Bureautiques à partir de Microsoft Office (programmation en VBA).



- Je rédigeais des articles ou Tutoriels sur Excel et le VBA : http://didier-gonard.developpez.com/



Pour la petite histoire…..

Après un parcours bancaire m'ayant mené responsable de secteur, j'ai créé mon premier magasin informatique à Nantes en 1984 : Micronaute. Il sera suivi d'un département formation, d'un autre magasin et d'une unité de SAV. L'émergence des jeux vidéos donnera lieu à l'ouverture de magasins spécifiques au thème puis à la création d'une centrale de magasins.

Depuis 2007, je me consacrais à mon activité favorite : la formation.

Depuis 2017, je suis à la retraite.



Mes compétences :

Macros

VBA

Excel

Bureautique

Word

Office

Outlook

Programmation