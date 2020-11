Fouad FOUAD SAYADI (SAYADI)

Actuellement j'interviens pour L'université de Nantes, à l'IUT de la Roche sur Yon



DUT Génie Biologique : Préparation au C2i

AVT-consultants,formateur pour ENI Service à Nantes, Cholet,

BG2i à Montaigu et à St Herblain et à Nantes.

IMIE à rezé, AGORA sur Nantes et Angers...

à la Rochelle et à Poitiers à L'IRFREP de la ligue de l'enseignement.



Envoyez moi pour vos missions de formations : en salarié, vacation, facturation via avt-consultants.com





Une formation sur vos logiciels sur mesure, à votre rythme.

BUREAUTIQUE AVANCEE, INFORMATIQUE,

COMPTA, GESTION, REPORTING

INFOGRAPHIE, WEB, PAO,

DÉVELOPPEMENT LOGICIELS

BASE DE DONNEES, BUSINESS INTELLIGENCE



Quadrilingue, cultivé, ouvert, motivé.

Aisance relationnelle .



Bureautique :

Microsoft Office 2013, Word*, Excel*, Access, PowerPoint*, Visio.

Sous Windows (et *MAC OS), et Open Office et Libre Office, Néo Office



Gestion, Comptabilité, Analytique.

Logiciels : SAGE ligne 30 et 100, CIEL, API, EBP, CEGID, OPEN ERP, Odoo, SUGAR CRM



Développement de solutions sous Bases de données Relationnelles :

Access, FileMaker , 4D, Dbase, Foxpro,

Oracle, MySQL , Lotus Notes Domino, Exchange.

C,C++, VB, PHP, HTML, Pascal, Cobol...



Business Inteligence / Gestion de projet / Merise :

Crystal report 2008, XI, macro VB

MS PROJECT, Gantt Project

AnalyseSI, PowerAMC Designer, DBDesigner



Administration Systèmes Réseaux et Internet :

Protocoles Réseaux Ethernet :

TCP/IP

Windows NT 4 Server / XP / Seven/8/ 8.1

Windows 2000 server / 2003, Linux, Mac OS

Lotus Notes DOMINO

Android, Iphone IOS.



PAO & Multimédia: Xpress, Adobe Creative Suite 5.5, illustrator, Photoshop, Indesign, GIMP



Création pages Web: WORDPRESS, DREAMWEAVER, HTML 5, CSS3, javascript





------------RÉFÉRENCES CLIENTS FORMATIONS ------------





BANQUES / ASSURANCES ----------------

GAN ASSURANCE

GE Capital Money Bank

Crédit Agricole

Crédit Mutuel



ENERGIES ----------------

ADEME ANGERS

ERDF

TOTAL DONGE

TOTAL GAS

AS24

ENI SERGAZ





SANTE-------------------------

PHARMACIE

CLINIQUE ST CHARLES

CLINIQUE EL MANAR

GENERALE DE SANTE

CARDINAL HEALTH





ADMINISTRATION----------

URSSAF CERTI NANTES

INSEE

MAIRIE NANTES

MAIRIE ANGERS

MAIRIE CHOLET

MAIRIE DE LA ROCHE SUR YON

VENDEE EXPANSION

Ministere des Affaires Etrangères.

CNFPT la Garde, Marseille, Aix, Mairie de Toulon, Digne, Manosque

Marine Nationale,

CNIM, NAVFCO, SERTIM, DGA,

CPAM 2 SEVRES,

CE DIRO 44





DISTRIBUTION----------------

E. LECLERC

SYSTEM U

PROXY

DECATHLON

FEUILLAZUR



COMMUNICATION----------

FLY DESINGNER

NANTES COMMUNICATION

IMPRIMERIE BAUDRY

LPO INFO

MAJUSCULE PUB NANTES

CREATION COLOR PUB

ANED / ANATOME





NETTOYAGE-SECURITE-----------

groupe pierre le goff

Carrard Services

ADMR VENDEE

GSF NANTES

OPTIMUM SECURITE



TRANSPORT--------------

AIR FRANCE BY REGIONAL

ALTEAD

TRANSPORT JOYAU

IDEA LOGISTIQUE

AIA de Cuers-Pierrefeu

TUNISAIR





AGRO---------------------

FLEURY MICHON

EUROPE SNACK FANDEX

LA BELLE VENDEE

ARRIVE

CARGIL

SOFRICA





AGRICULTURE--------------

BREMON LA PILARDIERE

NUTEC

ACTRAD





MATERIAUX-------------------

PIVETEAU BOIS

Style Verre





INDUSTRIE---------

LAPEYRE - COUGNAUD

SMURFIT KAPPA SOCAR

AMIAUD PÊCHE



MOBILIER-------------

EVIDENCE MOBILIER







