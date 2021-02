Véronique PERRETTE

Coach-consultante professionnelle*, je vous accompagne dans la définition et l'atteinte de vos objectifs personnels et/ou professionnels, avec comme points d'ancrages la qualité des relations humaines, l'écoute et l'empathie, le respect de chaque individu pour apaiser les tensions et ainsi contribuer à une meilleure harmonie collective.



Charge mentale, Gestion du stress et des conflits, Confiance et Affirmation de soi... Accueillir nos émotions nous permet de nous relier à ce que nous avons de plus précieux : notre Humanité. Les accepter sans jugement négatif, et quelles qu'en soient la cause, nous permet d'en faire un allié précieux dans la compréhension et le rééquilibrage de notre relation à nous-même et aux autres. Mon approche par la Communication Non Violente permet d'y parvenir.



Je vous propose un travail en co-construction qui vous permettra de :



Redéfinir vos priorités de vie, accueillir vos besoins, vos valeurs, apprendre à poser vos limites

Développer des attitudes, actions et stratégies différentes, adaptées à votre situation professionnelle et/ou personnelle, vous permettant d'atteindre vos objectifs

Dépasser des situations inconfortables, douloureuses, complexes voire inextricables

Découvrir les solutions pour avancer concrètement... et sereinement

Retrouver et puiser en vous les ressources nécessaires

Vous appuyer sur une démarche orientée "résultats" et mise en action



"" Nous ne pouvons pas choisir les circonstances extérieures, mais nous pouvons toujours choisir la façon dont nous répondons à celles-ci. " (Epictete)



* Un coach professionnel est : diplômé, supervisé, respectueux du code de déontologie, engagé dans un processus de réflexion et d'évolution régulière par la formation continue, les échanges avec ses pairs et/ou son superviseur. Il garantit la sécurité ontologique de son/sa client-e par la confidentialité et la neutralité bienveillante des échanges, l'accueil et le soutien inconditionnel des situations et des personnes, l'usage approprié d'outils et de techniques issues de sa formation et de sa réflexion. Il garantit ainsi le cadre nécessaire à l'émergence d'une relation de confiance et à un travail de co-construction efficace et pérenne, visant à l'autonomie de ses client.es.

-

Envie d'en savoir plus sur le coaching, ma formation, le déroulement des séances ?