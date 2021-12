Moget VOLNY

En tant que Membre de CODIR, également Directeur Technique, j’ai collaboré à la sortie de redressement judiciaire d’une entreprise, à l’accroissement significatif de CA d’un groupe, ainsi qu’à la création d’une nouvelle structure, dans les dimensions techniques, humaines, administratives et commerciales. Mon organisation rigoureuse et mon professionnalisme sont issus de mon expérience militaire, qui mit à profit dans l’environnement technique, particulièrement dans le monde des énergies renouvelables, se sont avéré les points clés de la gestion d’une structure, et d’une entreprise.



Mes compétences :

Gestion

Animation de formations

Gestion administrative

Froid commercial

Aéronautique

Electronique

Automatisme

Informatique

Bureautique

Management

Ressources humaines

Commercial

Customer Relationship Management

Reconciliations

Administrative Support

Stock Control

Control Systems

LinkedIn

Active Template Library

Microsoft Office