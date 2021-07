Bérengère PHILIPPE

Forte de 8 années de travail dans l'immobilier (7 dans un Syndic et 1 pour un Bailleur social), je souhaite mettre à profit mes expériences professionnelles pour évoluer vers une fonction d'assistante auprès d'un Responsable de Programmes Immobiliers.



Mes compétences :

Comptabilité

Maitrise des outils informatiques

Techniques rédactionnelles

Techniques de Gestion (technique, administrative)

Gestion du personnel (formations, ré-organisation

Sens de l'analyse, sens de l'écoute et de la commu

Organisée, adaptable, rigoureuse, polyvalente, dis

Gestion administrative

Gestion de projet

Gestion des ressources humaines

Normes rédactionnelles

Organisation du travail

Organisation professionnelle

Reporting

Suivre la réalisation des travaux de rénovation én

Exploiter le dossier technique en vue de la mise e

Conseiller sur les aides financières et fiscales l

Quantifier les besoins TCE en main d’oeuvre, matér

Proposer et conseiller des solutions pour la rénov

Préparer et organiser un chantier à faibles nuisan

Analyser un diagnostic de performance énergétique

Rédiger la notice descriptive d’un projet de rénov

Estimer les coûts de rénovation énergétique d’un b

Réaliser le diagnostic thermique, le bilan énergét