Stéphane LOCATELLI

D'abord marin d'état au sein de l'aéronautique navale comme électronicien d'aéronautique, j'ai évolué vers électronicien de bord d'aéronautique, spécialité de navigant.

1991 - 2010

MARINE NATIONALE



2010 : Par passion et à la recherche d'un nouveau challenge, après 18 ans et 7 mois dans la Marine Nationale, je suis devenu conseiller SCHÜCO,collaborateur auto-entrepreneur pour une entreprise partenaire solaire de SCHÜCO, spécialisée dans la vente et l'installation de solution photovoltaïque pour professionnels et particuliers.

BAUDEN - ELVEN



2011 : Technicien Conseil en Énergies Renouvelables, objectif BBC dans la rénovation.

France performance solution - Vannes



D' Août 2011 à Juillet 2014 : Technicien Électronicien sécurité électronique : spécialiste détection d'intusion, videosurveillance, contrôle d' accès et périmètre infrarouge.

PRODOMO - Toute la Bretagne et les environs de Saint-Nazaire, depuis Lorient



De Juin 2015 à Décembre 2016 : Secteur Aéronautique : Fabrication Mainte



Mes compétences :

Énergie Solaire

Automobile

Photovoltaïque

Sûrete et sécurité électronique

Electronique

Avionique

SAP R/3