Didier GONIN

Passionné par tout ce qui concerne les affaires et les relations humaines.

Peu importe le secteur, ce que je priorise en premier plan c'est la qualité du challenge à

Relever.

Actuellement en poste , mon objectif aujourd'hui est tout simplement de pérenniser mes acquis professionnels et développer un VÉRITABLE partenariat inscrit dans la durée au sein d'une entreprise pérenne et à dimension humaine.



Mes compétences :

Audit

Recrutement de commerciaux

Management d'équipes

Finance d'entreprise

Vente complexe

Gestion de production

Administration des ventes

VENTE B to B

Management commercial

Achats

Conseil

Sourcing

Agroalimentaire

Négociation

Industrie

Distribution

Business