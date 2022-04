Didier GONZALVEZ

Spécialise dans les métiers de l immobilier de façon assez large nous sommes présent sur les métiers de l agence immobilière via le réseau CENTURY 21, sur l aménagement et le lotissement avec notre societe CONSEILS ET PATRIMOINE et enfin nous sommes aussi constructeur de maisons individuelles avec MAISONS CPR



En recherche constante de profils de valeurs ,compétents et impliques pour accompagner le développement rapide de ces structures nous recherchons des candidats qui sauront se donner les moyens de leurs ambitions pour intervenir sur les domaines suivants:



agence immobiliere : conseiller transaction, conseiller location, comptable gestion immobilière, comptable syndic, responsable de service administration de biens.



Aménageur lotisseur : prospecteur foncier



Constructeur de maisons individuelles: commerciaux avec expérience du produit maison individuelle, dessinateur MIAO, métreur, directeur de bureau d étude avec expérience significative a ce poste, responsable d agence commerciale.



Chaque candidature recevra une réponse rapide

Pour postuler merci d envoyer votre CV a conseils-patrimoine@wanadoo.fr





Mes compétences :

Construction

Prospecteur foncier

Immobilier

Amenageur lotisseur

Gestion locative

Syndic de copropriete

Location immobiliere

Transaction immobiliere