Muriel LAMON

Après 20 ans d'expériences professionnelles dans le domaine de l'assistanat administratif, commercial et de direction, je souhaite à ce jour privilégier le contact avec la clientèle. Un poste sédentaire, où je puisse être l'interface entre les clients et l'entreprise m'intéresse mais je me sens également prête à occuper la fonction de commerciale terrain.

Je mets donc à votre disposition mes compétences professionnelles et mes qualités intrinsèques afin d'atteindre les objectifs fixés avec une réelle satisfaction de la clientèle.



Mes compétences :

Vente

Gestion

Achat

Administration

Assistante

Sage Accounting Software

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel Word Outlook Access

IBM AS400 Hardware

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Access

Motif

Mistral

Amplifiers

Budgets & Budgeting

Customer Relationship Management

Financial Statements/Financial Reports > Balance S

Invoicing

Invoicing > Issuing Invoices

Bug Tracking System